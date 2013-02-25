《全球市场》亚洲股市小涨,日圆因日本央行消息而下跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
欧元兑美元 持稳在1.3190美元,弹离上周五创下的六周低点1.31445美元.
英镑兑美元 周一早盘跌至31个月低点1.5073美元,英镑兑新西兰元 则触及纪录低位1.8025新西兰元,因穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级.
上周五数据显示,对冲基金和其他大型投机客在2月19日止当周削减对美国大宗商品的多头押注,且削减幅度为大约10个月来最大.这正好是在原油和金属价格因市场传闻一大宗商品基金正抛售头寸而大跌之前.
美国原油 下跌0.1%至每桶93.07美元.布兰特原油期货 跌0.2%至113.92美元.(完) (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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