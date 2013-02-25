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亚洲 | 2013年 2月 25日 星期一 12:11 BJT

《全球市场》亚洲股市小涨,日圆因日本央行消息而下跌

欧元兑美元 持稳在1.3190美元,弹离上周五创下的六周低点1.31445美元.

英镑兑美元 周一早盘跌至31个月低点1.5073美元,英镑兑新西兰元 则触及纪录低位1.8025新西兰元,因穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级.

上周五数据显示,对冲基金和其他大型投机客在2月19日止当周削减对美国大宗商品的多头押注,且削减幅度为大约10个月来最大.这正好是在原油和金属价格因市场传闻一大宗商品基金正抛售头寸而大跌之前.

美国原油 下跌0.1%至每桶93.07美元.布兰特原油期货 跌0.2%至113.92美元.(完) (编译 侯向明; 审校 蔡美珍)
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