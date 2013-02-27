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亚洲 | 2013年 2月 27日 星期三 12:11 BJT

《全球市场》亚洲股市受贝南克证词提振反弹,但意大利局势带来压力

但日圆最近大约两日圆的反弹幅度,意味着投资者仍押注首相安倍晋三的积极宽松政策措施.

"这基本上是美国股市忽然上涨后投资者对仓位的调整,日圆仍稳步下滑,"野村证券资深外汇策略师Yunosuke Ikeda说.

他说,美元/日圆主要的支撑因素是美国公债收益率跌势有限,指标10年期美债收益率 交投在1.88%左右.

Ikeda估计,日圆兑美元过去三个月大约下滑14日圆,其中约10日圆可以归因于对安倍晋三宽松政策的预期,全球信心改善以及日本贸易状况恶化各自解释2日圆的跌幅.(完)

(编译/审校 徐文焰/王兴亚/杜明霞/王洋/张狄)
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