《全球市场》MSCI明晟亚太股指下跌，因中国股市受房市调控疑虑掼压

欧元兑美元 持稳在1.3012美元附近，上周五一度低见1.2966，为近三个月低点。

在全面减支措施正式生效的几个小时后，美国总统奥巴马周六敦促国会与他合作达成妥协，以阻止威胁到经济和国内政策议程的财政危机。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在低接买盘支撑下从三个月低点反弹，不过有关中国最新房地产调控政策和美国减支举措的担忧限制了价格涨势。

围绕美国减支举措对经济负面影响的忧虑，也压制了美国原油期货 ，推动其下降0.1%至每桶90.59美元。布兰特原油期货 价格上升0.1%至110.50。