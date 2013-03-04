《全球市场》MSCI明晟亚太股指下跌，因中国股市受房市调控疑虑掼压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧元兑美元 持稳在1.3012美元附近，上周五一度低见1.2966，为近三个月低点。
在全面减支措施正式生效的几个小时后，美国总统奥巴马周六敦促国会与他合作达成妥协，以阻止威胁到经济和国内政策议程的财政危机。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 在低接买盘支撑下从三个月低点反弹，不过有关中国最新房地产调控政策和美国减支举措的担忧限制了价格涨势。
围绕美国减支举措对经济负面影响的忧虑，也压制了美国原油期货 ，推动其下降0.1%至每桶90.59美元。布兰特原油期货 价格上升0.1%至110.50。
美元走强推动金价连跌三周。现货金 周一上涨0.3%报每盎司1,579.86 美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。