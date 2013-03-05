《全球市场》亚洲股市反弹，全球货币立场宽松提振风险偏好

欧洲央行周四将召开政策会议，虽然预期央行本周将降息的人不多，但许多人认为降息的时间只会提前不会推迟。

澳洲央行料将维持指标利率在3.0%的纪录低点不变。过去15个月以来，澳洲央行已经降息175个基点。

随后在本周，日本央行和英国央行都将开会。

随着全球避险情绪消褪，金价一直萎靡不振。数据显示，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五连续第九天减持，该基金2月黄金持仓量降幅为有史以来单月最大。

现货金 周二早盘升0.2%，报每盎司1,576.71美元。