《全球市场》亚洲股市反弹，全球货币立场宽松提振风险偏好

港报财经评论：内银估值低，翻身看业绩--信报3月29日
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
欧洲央行周四将召开政策会议，虽然预期央行本周将降息的人不多，但许多人认为降息的时间只会提前不会推迟。
澳洲央行料将维持指标利率在3.0%的纪录低点不变。过去15个月以来，澳洲央行已经降息175个基点。
随后在本周，日本央行和英国央行都将开会。
随着全球避险情绪消褪，金价一直萎靡不振。数据显示，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五连续第九天减持，该基金2月黄金持仓量降幅为有史以来单月最大。
现货金 周二早盘升0.2%，报每盎司1,576.71美元。
美国原油 升0.3%，至每桶90.36美元，布兰特原油 上涨0.4%，报110.53美元。(完) (编译 程琳/石冠兰/杜明霞/王翔琼/梁睿雪; 审校 李春喜/张明钧)
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)