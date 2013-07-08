《全球市场》亚股挫跌，非农就业数据强劲巩固美联储退出政策预期

“美元似乎将进一步上涨，但如果中国股市面临更多压力，美元兑日圆跌幅将更深，”野村证券的外汇经理Koichi Takamatsu称。

美元指数 上涨1.5%至三年高位。

欧元兑美元 持稳于1.2826美元，距七周低点1.2806不远。前两个交易日欧元共计下跌1.4%，因美国就业数据强劲且欧洲央行发表了温和的政策指引。

布兰特原油期货价格 涨0.2%，接近每桶108美元，扩大上周五2.1%的涨幅，当时上涨是因美国经济数据强劲，而且人们担心埃及局势动荡加剧中东不稳情势。

期铜 涨0.2%，每吨略高于6,800美元，前一交易日因美元走强而下跌2.3%，金价 跌0.4%，扩大上周五2%的跌幅。(完)