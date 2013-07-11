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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:56 BJT

《全球市场》亚洲股市升至三周高点，因贝南克称仍需要极宽松货币政策

日本5月核心机械订单较前月增长10.5%，增幅超过预期，显示经济复苏和企业信心改善正在促使企业增加资本支出。

美国原油期货 下跌0.4%，稍早曾触及2012年3月以来高位106.95美元。该合约周三跳涨2.9%，创逾两个月来最大单日涨幅，因数据显示美国原油库存创下纪录最大两周降幅。

现货金 跳涨1.5%至两周高位，有望连续第四天收高。

铜价 上扬1.8%至每吨逾6,900美元，昨日因美元走软而上涨1%。

美国10年期公债收益率(殖利率) 亚洲时段下滑8.3个基点至2.5907%，上周五因非农就业报告好于预期而触及的23个月高位2.755%。

日本10年期公债收益率 跟随美债收益率走低，跌1个基点至0.840%。(完)
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