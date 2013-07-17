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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 12:01 BJT

《全球市场》亚股上涨美元持稳，等待贝南克国会证词陈述

**股市向好**

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.3%，香港恒生指数 上升0.7%，韩国股市 升0.8%。

澳洲股市 小涨0.1%，必和必拓 劲升2.3%，因公司公布铁矿石年产量大增9%，达到创纪录的1.87亿吨。

根据汤森路透Datastream的数据，澳洲股市12个月预估市盈率(本益比)为13.3倍，较MSCI明晟亚太指数的11倍为高。

美国股市周二下滑，标准普尔500指数 暂停连续八个交易日的连涨之势，因可口可乐的销售业绩令人失望。

大宗商品市场上，现货金 小跌0.1%，LME期铜 持稳在每吨7,000美元。布兰特原油期货 下跌0.3%至每桶108美元下方，自周二触及的三个半月高位回落。（完）

(编译 高琦 审校 许娜)
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