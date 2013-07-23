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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 12:21 BJT

《全球市场》中国股市引领亚股升至六周高位，金价继上日大涨后持稳

美元指数 徘徊在一个月低点，周一下跌0.5%。

欧元 报1.3200美元，隔夜海外市场曾触及一个月高点大约1.3218美元。美元兑日圆 持于100日圆下方，由周一所及高点101.05回落。

澳元兑美元 上涨0.4%，接近一周高点0.9286，进一步摆脱本月稍早所及的三年低点0.8998美元。

大宗商品价格表现不一。铜 继周一大涨1.7%之后，持于每吨7,000美元上方；而美国原油 承压，在每桶107美元左右交投，投资者在油价上周五触及16个月高点109.32美元后进行获利了结。(完)
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