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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 12:31 BJT

《全球市场》亚洲股市从七周高位回落，投资者关注企业财报

“我们仍认为会在2014年初。从某种程度上来说，真正的问题在于官方现金利率(OCR)上调的步伐和规律，跟这个比起来，具体时间只是次要问题。我们支持逐步上调利率。”

新西兰元兑美元 最新报0.7979美元，新西兰央行利率声明公布后一度从0.7925美元低点冲高至0.7986美元。

对于担心中国经济放缓的大宗商品投资者来说，欧美数据都无济于事。

期铜 跌0.6%至每吨7,013美元，完全回吐周三0.2%的涨幅。美国原油期货 跌0.5%至每桶104.86美元，延续上周五创下16个月高位109.32美元以来的跌势。

现货金 持稳于每盎司1,321美元，周三下滑2.0%。(完) (编译 李爽/石冠兰/洪曦/张涛/梁睿雪; 审校 白云/郑茵)
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