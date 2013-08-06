重发-《全球市场》日圆走强，亚洲除日本外股市跌至两周低点

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* 亚洲除日本外股市可能录得四日来首度下跌

* 美元兑日圆延续跌势，日经指数下滑1.4%

* 澳洲央行预计将在0430宣布降息

路透东京8月6日 - 美元兑日圆周二延续跌势，连续第三日下跌，因市场怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否最快会在下个月开始削减购债计划的预期，迫使日本股市处于守势。

亚洲除日本外的股市触及两周低点，可能录得四日来首度下跌，因汇丰控股 上半年财报令人失望，拖累恒生指数 大幅下跌。

澳元接近三年低点，市场预计澳洲央行稍后将降息至纪录低点2.5%。

美元兑日圆下滑0.3%至97.95日圆，昨日曾下跌0.7%，为一周来最大单日跌幅。美元距离7月31日所及的五周低点97.585不远。

美元指数 下滑0.1%。

美元自上周五以来一直走软，因之前疲软的就业报告令市场下调美联储9月开始缩减购债计划的预期。但另一份调查显示美国服务业活动回升，这帮助限制了美元跌幅。

在一份行业调查显示英国经济正在复苏后，英镑兑美元 涨至一周高位，但此后在亚洲时段回落至1.5354。

澳元/美元 跌0.1%，报0.8927美元，0430GMT澳洲央行将公布利率决议。澳元兑美元周一曾跌破0.89美元，至三年低位。

“如果澳洲央行为未来几个月利率进一步下调预留伏笔，则澳元/美元或遭遇沉重卖压。”DailyFX汇市分析师David Song称。

**亚股下跌**

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.8%，可能录得四周来最大单日跌幅。

香港恒生指数下跌1.7%，表现在区域股市中落后，重磅股汇丰控股 上日公布低于预期的业绩，今日盘中股价重挫4.6%。

日股日经指数 下挫1.4%，受日圆走坚影响，因日圆升值导致汽车商等出口商的收入减少。

“都怪日圆升值...像丰田汽车 这样的绩优股发布了亮丽财报，但由于日圆走强，这些公司没能提振市场，我们错过了一次大涨的机会，”大和证券分析师Yoshiyuki Kondo说。

据Thomson Reuters StarMine数据，在迄今已公布业绩的133家日经指数成分股中，有60%优于或达到市场预期。上一季这个比例为54%。

浏览亚洲汇市和股市图表，请点选(link.reuters.com/var99t)。

大宗商品方面，期铜 下滑0.3%至每吨约6,950美元，扩大周一0.4%的跌幅；现货金 下跌0.7%。

布兰特原油 小跌0.2%至每桶108.50美元，可能连续第三天下跌，成为自5月末以来的最长连跌期。(完)