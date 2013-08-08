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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 12:50 BJT

重发-《全球市场》亚股和澳元走强，受中国贸易数据提振

(重发以加上遗落段落)

* 亚股上涨，受中国贸易数据利好提振

* 日本央行一如预期维持大规模刺激措施不变

* 澳元、铜价触及日高

路透悉尼8月8日 - 亚股周四反弹，投资者争相买入澳元，早些时候公布的中国贸易数据优于预期，帮助平复了市场对中国经济成长放缓的担忧情绪。

中国7月出口数据公布后，期铜 应声触及七周高位。中国7月出口较上年同期增长5.1%，进口增长10.9%，大幅改变6月意外下降的状况。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.0%，扳回周三逾一半的跌幅。

日股日经指数 攀升1.4%，上日该指数挫跌4.0%。

“进出口数据均好于市场预期，得益于外部环境改善以及政府提振经济的举措，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻上海的分析师Zhou Hao说。

“全球经济复苏，特别是美国经济出现令人鼓舞的迹象，这可能继续支撑下半年贸易增长，我们预计中国能够实现贸易增长8%的年度目标。”

日本央行一如预期决定维持大规模货币刺激政策，市场泰然处之。

日股走强，推动日圆兑美元和欧元回吐近期涨幅。美元兑日圆 涨0.4%至96.77日圆，而欧元兑日圆 涨0.5%至129.08日圆。

但美元和欧元兑日圆本周仍可能周线下跌。日经指数较上周五也有所下跌。

欧元兑美元 持稳于1.3332美元，接近隔夜市场录得的七周高点1.3347美元。

在中国发布贸易数据后，投资者买入澳元，推升澳元兑美元 上涨0.7%至0.9055美元。中国是澳洲最大的出口市场。

受中国贸易数据激励，期铜 跳涨2%至7,146.25美元，触及6月中以来高位。

现货金 略微上扬，报每盎司1,293美元，周三一度触及三周低点1.272.64美元；美国原油期货 升至每桶104.83美元，脱离一周低位104.10。

韩国央行连续第三个月维持利率在2.50%不变，符合预期。

新加坡、马来西亚、印尼等几个东南亚金融市场因假日休市。印度和菲律宾周五亦因假日休市。该假期标志着斋月节结束。(完)

(编译 李爽 审校 石冠兰)
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