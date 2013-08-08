重发-《全球市场》亚股和澳元走强，受中国贸易数据提振

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
(重发以加上遗落段落)
* 亚股上涨，受中国贸易数据利好提振
* 日本央行一如预期维持大规模刺激措施不变
* 澳元、铜价触及日高
路透悉尼8月8日 - 亚股周四反弹，投资者争相买入澳元，早些时候公布的中国贸易数据优于预期，帮助平复了市场对中国经济成长放缓的担忧情绪。
中国7月出口数据公布后，期铜 应声触及七周高位。中国7月出口较上年同期增长5.1%，进口增长10.9%，大幅改变6月意外下降的状况。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.0%，扳回周三逾一半的跌幅。
日股日经指数 攀升1.4%，上日该指数挫跌4.0%。
“进出口数据均好于市场预期，得益于外部环境改善以及政府提振经济的举措，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻上海的分析师Zhou Hao说。
“全球经济复苏，特别是美国经济出现令人鼓舞的迹象，这可能继续支撑下半年贸易增长，我们预计中国能够实现贸易增长8%的年度目标。”
日本央行一如预期决定维持大规模货币刺激政策，市场泰然处之。
日股走强，推动日圆兑美元和欧元回吐近期涨幅。美元兑日圆 涨0.4%至96.77日圆，而欧元兑日圆 涨0.5%至129.08日圆。
但美元和欧元兑日圆本周仍可能周线下跌。日经指数较上周五也有所下跌。
欧元兑美元 持稳于1.3332美元，接近隔夜市场录得的七周高点1.3347美元。
在中国发布贸易数据后，投资者买入澳元，推升澳元兑美元 上涨0.7%至0.9055美元。中国是澳洲最大的出口市场。
受中国贸易数据激励，期铜 跳涨2%至7,146.25美元，触及6月中以来高位。
现货金 略微上扬，报每盎司1,293美元，周三一度触及三周低点1.272.64美元；美国原油期货 升至每桶104.83美元，脱离一周低位104.10。
韩国央行连续第三个月维持利率在2.50%不变，符合预期。
新加坡、马来西亚、印尼等几个东南亚金融市场因假日休市。印度和菲律宾周五亦因假日休市。该假期标志着斋月节结束。(完)
(编译 李爽 审校 石冠兰)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
* 美元指数在亚洲交易时段触及三周高位，之后回软 * 对朝鲜和中东局势的担忧支撑金市 * 美联储主席叶伦讲话基调谨慎 路透纽约/伦敦4月10日 - 金价周一变动不大，因对美国联邦储备理 事会(FED/美联储)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局 势的担忧。 尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升 息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。 2032 GMT，现货金 升0.04%，报每盎司1,254.06美元，美国期 金 收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。 上周五，美国公布远逊预期的就业数据，且美国对叙利亚一空军基地 发动导弹袭击后，金价升穿1,270美元，为11月初来首见。 在上周美军袭击叙利亚空军基地后，美国总统特朗普的幕僚对美国对 叙利亚政策该何去何从意见不一。而美国国务卿蒂勒森警告，军事打击是 对包括朝鲜在内的其他国家的一个警告。 在连升四个月后，金价目前在略高于其200日移动均线的水准交投。