《全球市场》美元脱离七周低点，市场关注中国工业产出数据

汤森路透旗下Datastream数据显示，日本股票未来12个月的预期市盈率(本益比)已经从上周触及的两个月高位14.8，跌至13.8。

MSCI明晟亚洲指数也跌至11.4，上周曾触及两个月高位11.5。

商品市场中，期铜价格 跌0.3%至每吨约7,165美元，早前在中国贸易数据公布后一度攀升2.6%，接近两个月高位。