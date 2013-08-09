《全球市场》美元脱离七周低点，市场关注中国工业产出数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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汤森路透旗下Datastream数据显示，日本股票未来12个月的预期市盈率(本益比)已经从上周触及的两个月高位14.8，跌至13.8。
MSCI明晟亚洲指数也跌至11.4，上周曾触及两个月高位11.5。
商品市场中，期铜价格 跌0.3%至每吨约7,165美元，早前在中国贸易数据公布后一度攀升2.6%，接近两个月高位。
现货金 续升0.2%，周四涨1.9%。布兰特原油 升0.4%，接近每桶107美元，有望结束五日连跌。此前布兰特原油连跌五日，创下4月中旬以来最长连跌走势。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。