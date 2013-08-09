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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 10:51 BJT

《全球市场》美元脱离七周低点，市场关注中国工业产出数据

汤森路透旗下Datastream数据显示，日本股票未来12个月的预期市盈率(本益比)已经从上周触及的两个月高位14.8，跌至13.8。

MSCI明晟亚洲指数也跌至11.4，上周曾触及两个月高位11.5。

商品市场中，期铜价格 跌0.3%至每吨约7,165美元，早前在中国贸易数据公布后一度攀升2.6%，接近两个月高位。

现货金 续升0.2%，周四涨1.9%。布兰特原油 升0.4%，接近每桶107美元，有望结束五日连跌。此前布兰特原油连跌五日，创下4月中旬以来最长连跌走势。(完) (编译 梁睿雪; 审校 李春喜)
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