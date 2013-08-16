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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 11:27 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌，利好数据增强对美联储下月缩减刺激政策的预期

这还帮助提振欧元兑美元 周四上升0.7%至1.3350，接近6月和8月触及的1.34附近的双顶。并打压美元指数 跌至上周所及的七周低位附近。

美元兑日圆 亦丧失动能，报97.38日圆，脱离周四高位98.66。

投资者今年稍早积累了大量美元多仓，因认为美联储在收紧政策方面比其他主要央行超前。

因美元下滑，金价 隔夜触及两个月高位1,369.40美元，最新报1,363美元。银价 上涨逾5%至三个月高位23.15美元。

布兰特原油期货 持于四个月高位附近，因担心埃及动荡升级恐波及苏伊士运河或蔓延至中东。

一些市场人士还担心埃及动荡升级可能导致风险资产的普遍抛盘。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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