《全球市场》亚洲股市下跌，利好数据增强对美联储下月缩减刺激政策的预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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这还帮助提振欧元兑美元 周四上升0.7%至1.3350，接近6月和8月触及的1.34附近的双顶。并打压美元指数 跌至上周所及的七周低位附近。
美元兑日圆 亦丧失动能，报97.38日圆，脱离周四高位98.66。
投资者今年稍早积累了大量美元多仓，因认为美联储在收紧政策方面比其他主要央行超前。
因美元下滑，金价 隔夜触及两个月高位1,369.40美元，最新报1,363美元。银价 上涨逾5%至三个月高位23.15美元。
布兰特原油期货 持于四个月高位附近，因担心埃及动荡升级恐波及苏伊士运河或蔓延至中东。
一些市场人士还担心埃及动荡升级可能导致风险资产的普遍抛盘。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。