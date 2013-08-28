《全球市场》叙利亚局势推动亚洲股市跌至七周低位，油价创六个月高点

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
泰铢兑美元 最低跌至32.20，为三年最低。
美元指数 持稳在一周低点。
不过，中东地缘政治风险加剧，推高黄金和石油价格。
布兰特原油 上涨1.8%至六个月高点每桶116.37美元，周二上涨3.3%，为近10个月最大单日百分比涨幅。
现货金 持稳，周二最多上涨1.4%至逾三个月高点。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。