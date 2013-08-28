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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 11:30 BJT

《全球市场》叙利亚局势推动亚洲股市跌至七周低位，油价创六个月高点

泰铢兑美元 最低跌至32.20，为三年最低。

美元指数 持稳在一周低点。

不过，中东地缘政治风险加剧，推高黄金和石油价格。

布兰特原油 上涨1.8%至六个月高点每桶116.37美元，周二上涨3.3%，为近10个月最大单日百分比涨幅。

现货金 持稳，周二最多上涨1.4%至逾三个月高点。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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