《全球市场》亚股受叙利亚局势拖累结束四日连涨，美元走升

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，使澳元获得提振。数据支持了中国经济度过难关的看法。中国是澳洲的主要出口市场。
此外，澳洲统计局公布第二季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，因消费者和政府支出温和增加，抵销了其他领域表现平平的影响。
此前澳洲央行维持指标利率在2.5%的纪录低点不变，并未明确暗示将很快降息。澳洲央行的决定符合普遍预期。
周四，日本央行和欧洲央行的政策决议将成为市场关注的焦点。不过预计这两家央行都不会推出新的刺激政策。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。