《全球市场》亚股受叙利亚局势拖累结束四日连涨，美元走升

汇丰中国8月服务业PMI升至五个月高位，使澳元获得提振。数据支持了中国经济度过难关的看法。中国是澳洲的主要出口市场。

此外，澳洲统计局公布第二季国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，因消费者和政府支出温和增加，抵销了其他领域表现平平的影响。

此前澳洲央行维持指标利率在2.5%的纪录低点不变，并未明确暗示将很快降息。澳洲央行的决定符合普遍预期。

周四，日本央行和欧洲央行的政策决议将成为市场关注的焦点。不过预计这两家央行都不会推出新的刺激政策。(完)