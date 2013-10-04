《全球市场》 日本股市下滑，美元徘徊在八个月低点附近

美元指数 接近八个月低位。

美元兑日圆 持于97.19，日本央行稍早一如预期维持货币政策不变。该货币对周四曾触及五周低点96.93。

日本央行上调对资本支出的评估，因有越来越多的迹象显示央行刺激政策的效果正在扩大。

布兰特原油期货 下滑0.2%至每桶108.8美元。隔夜下跌0.2%，因9月服务业数据不佳，加剧了美国预算危机及政府停摆引发的关于原材料需求的担忧。

期铜 持稳，周四下跌1.3%。(完)