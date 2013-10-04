《全球市场》 日本股市下滑，美元徘徊在八个月低点附近

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
美元指数 接近八个月低位。
美元兑日圆 持于97.19，日本央行稍早一如预期维持货币政策不变。该货币对周四曾触及五周低点96.93。
日本央行上调对资本支出的评估，因有越来越多的迹象显示央行刺激政策的效果正在扩大。
布兰特原油期货 下滑0.2%至每桶108.8美元。隔夜下跌0.2%，因9月服务业数据不佳，加剧了美国预算危机及政府停摆引发的关于原材料需求的担忧。
期铜 持稳，周四下跌1.3%。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
根据上市规则，盈德气体本应不迟于3月31日刊发截至2016年12月底止年度的初步业绩，然而公司表示，正在落实若干工作流程以促进核数师完成审核工作，包括评估物业、厂房及设备以及有关新疆克拉玛依项目的在建工程资产。
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。