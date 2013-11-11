《全球市场》亚股和亚币下跌，因担心美联储缩减刺激力道

**美元上涨，日经指数走高**

美元兑日圆 持稳在99.01日圆，距离上周四所及七周高点99.41日圆不远，美元兑欧元 上涨0.1%至1.3358美元，上周五上涨0.4%。

美元指数 报81.259，距离上周五所及两个月高点81.482不远。

随着日圆走软，日本股市日经指数 攀升1.3%，交投相对清淡；该指数上周下跌0.8%。

美国标准普尔E-mini股指期货 下跌0.1%，上周五标准普尔500指数 收高1.3%。

美国公债期货 持稳，上周五10年债收益率(殖利率) 最高曾上涨15个基点，至四年高点2.763%。

现货金 下跌0.1%至每盎司大约1,286美元，扩大上周五1.5%的跌幅并徘徊在三周低点，因市场担忧美联储可能很快退出对经济的支撑政策。

布兰特原油期货 上涨0.3%，报每桶105.5美元，上周五上涨1.6%，打破了三日连跌并由四个月低点反弹。(完)