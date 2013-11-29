《全球市场》日股涨势暂歇，日圆兑欧元触及五年低位

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
法国巴黎银行分析师建议投资者做空欧元兑挪威克朗、英镑和澳元。
“下周除了欧洲央行召开会议之外，澳洲央行、挪威央行和英国央行也将开会。我们认为欧洲央行的鸽派政策将与其余三家央行的立场形成鲜明对比，助推欧元兑这些国家货币走低，”他们在一份报告中说。
现货金 下跌0.1%至每盎司约1,242.5美元，隔夜受中国买家浮现实货需求的迹象推动上涨0.5%。
布兰特原油期货 持稳于每桶约110.8美元，上日挫跌0.4%。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。