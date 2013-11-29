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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 11:36 BJT

《全球市场》日股涨势暂歇，日圆兑欧元触及五年低位

法国巴黎银行分析师建议投资者做空欧元兑挪威克朗、英镑和澳元。

“下周除了欧洲央行召开会议之外，澳洲央行、挪威央行和英国央行也将开会。我们认为欧洲央行的鸽派政策将与其余三家央行的立场形成鲜明对比，助推欧元兑这些国家货币走低，”他们在一份报告中说。

现货金 下跌0.1%至每盎司约1,242.5美元，隔夜受中国买家浮现实货需求的迹象推动上涨0.5%。

布兰特原油期货 持稳于每桶约110.8美元，上日挫跌0.4%。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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