《全球市场》亚股受美数据激励攀抵四个月高位，中国刺激措施提振日股

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
“如果欧洲央行未采取行动，可能引发另一波欧元买盘，与上月情况类似，”Brown Brothers Harriman外汇分析师在给客户的研究报告中写道。
“另一方面，如果欧洲央行未宽松政策，市场可能通过压低欧元而替他们宽松政策，”他们并称。
新西兰元整理跌幅，疲弱的乳品生产数据给予投资者理由，在周三新西兰元处于两年半高点时获利了结。
新西兰元兑美元 报0.8555美元，由本周稍早所及的两年半高点0.8702大幅回落。
大宗商品市场方面，金价受亚洲实货买盘迹象提振持坚，周三受逢低买盘提振录得三周来最大单日涨幅。
现货金 报每盎司1,291.71美元，距离周三所及盘中高点1,294.60美元不远。
布兰特原油仍在周三所及五个月低点附近持稳，当时市场预期利比亚反对分子控制的港口在数天之内可能重新开放，并缓解供应紧张局面。此外，疲弱的中国制造业数据也打压油价。
布兰特原油期货 报每桶104.69美元，周三曾跌至103.95，为11月8日以来最低。(完)
(编译/审校 龚芳/杜明霞/李婷仪/李春喜/高琦)
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路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。