《全球市场》亚股受美数据激励攀抵四个月高位，中国刺激措施提振日股

“如果欧洲央行未采取行动，可能引发另一波欧元买盘，与上月情况类似，”Brown Brothers Harriman外汇分析师在给客户的研究报告中写道。

“另一方面，如果欧洲央行未宽松政策，市场可能通过压低欧元而替他们宽松政策，”他们并称。

新西兰元整理跌幅，疲弱的乳品生产数据给予投资者理由，在周三新西兰元处于两年半高点时获利了结。

新西兰元兑美元 报0.8555美元，由本周稍早所及的两年半高点0.8702大幅回落。

大宗商品市场方面，金价受亚洲实货买盘迹象提振持坚，周三受逢低买盘提振录得三周来最大单日涨幅。

现货金 报每盎司1,291.71美元，距离周三所及盘中高点1,294.60美元不远。

布兰特原油仍在周三所及五个月低点附近持稳，当时市场预期利比亚反对分子控制的港口在数天之内可能重新开放，并缓解供应紧张局面。此外，疲弱的中国制造业数据也打压油价。

布兰特原油期货 报每桶104.69美元，周三曾跌至103.95，为11月8日以来最低。(完)