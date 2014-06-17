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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 11:30 BJT

《全球市场》亚洲股市下滑，伊拉克局势和俄乌天然气之争打压风险偏好

外汇市场方面，澳洲央行公布比预期更加温和的6月3日会议记录后，澳元下滑。

澳元兑美元 下跌0.4%至0.9361美元，因澳洲央行不确定低利率是否足以抵消矿业投资减少和财政收紧的影响。

英镑持于周一所及的五年高位附近，英国央行总裁卡尼上周四表示可能在年底前升息，令市场大感意外，此后英镑维持动能。

英镑兑美元 报1.6975，接近周一触及的高位1.7011，关注焦点为今日稍晚出炉的英国消费者物价指数(CPI)数据。

阿根廷股市Merval指数 周一大跌10.1%，因美国联邦最高法院周一拒绝接受阿根廷的上诉，这一意外举动可能将阿根廷拖入新的违约泥潭。 (完)

(编译 李爽/朱晓军/于春红/杜明霞；审校 高琦/许娜/戴素萍)
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