《全球市场》美元持坚而亚股走势受抑，因美联储政策可能趋于强硬

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
美元兑日圆 升至102.16日圆，脱离上周低点101.60。
美国股市对通胀数据反应意外良好，部分原因是该数据帮助缓解了美国经济可能陷入日本式通缩的担忧。
标准普尔500指数连涨三日，收在纪录高位附近，受标普金融股指数 上升1%提振。道琼工业指数 上升0.16%，标准普尔500指数收高0.22%，Nasdaq指数 收涨0.37%。
伊拉克动荡局势支撑油价。美国原油期货 上涨0.31美元至每桶106.67美元，布兰特原油期货 上升0.14美元至113.31美元。
现货金 回落至每盎司1,269.40美元，周一触及1,284.85美元的高位后遭遇获利了结。(完)
(编译 许娜/李婷仪/朱晓军/杜明霞；审校 徐文焰/张荻/田建华/龚芳)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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