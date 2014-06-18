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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 11:43 BJT

《全球市场》美元持坚而亚股走势受抑，因美联储政策可能趋于强硬

美元兑日圆 升至102.16日圆，脱离上周低点101.60。

美国股市对通胀数据反应意外良好，部分原因是该数据帮助缓解了美国经济可能陷入日本式通缩的担忧。

标准普尔500指数连涨三日，收在纪录高位附近，受标普金融股指数 上升1%提振。道琼工业指数 上升0.16%，标准普尔500指数收高0.22%，Nasdaq指数 收涨0.37%。

伊拉克动荡局势支撑油价。美国原油期货 上涨0.31美元至每桶106.67美元，布兰特原油期货 上升0.14美元至113.31美元。

现货金 回落至每盎司1,269.40美元，周一触及1,284.85美元的高位后遭遇获利了结。(完)

(编译 许娜/李婷仪/朱晓军/杜明霞；审校 徐文焰/张荻/田建华/龚芳)
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