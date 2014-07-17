《全球市场》亚股追随美股走高，欧元兑美元接近五个月低位

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
欧元兑英镑 在周三触及的0.7888英镑附近徘徊，反应出上述预期的分歧。该水平为2012年9月以来首现。
大宗商品方面，美国原油期货价格继续上涨，上日涨逾1美元，因美国政府公布的数据显示美国原油库存降幅高于预期。
美国原油价格 上涨0.3%，报每桶101.53美元。
铝价持稳，周三触及16个月高位，因主要消费国中国数据乐观，且铝商减产，铝库存下降。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 上涨0.1%至每吨1,971美元，上日飙升至2013年3月以来最高1,993美元。
上海期铜跌至两周低位，因对于中国建筑业可能出现债务违约的不安情绪引发一轮获利了结。
上海期货交易所主力9月期铜 隔夜下跌1%至每吨50,050元人民币。(完) (编译 艾茂林/朱晓军/张若琪/王丽鑫； 审校 白云/戴素萍/郑茵/杜明霞)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业