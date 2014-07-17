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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 10:53 BJT

《全球市场》亚股追随美股走高，欧元兑美元接近五个月低位

欧元兑英镑 在周三触及的0.7888英镑附近徘徊，反应出上述预期的分歧。该水平为2012年9月以来首现。

大宗商品方面，美国原油期货价格继续上涨，上日涨逾1美元，因美国政府公布的数据显示美国原油库存降幅高于预期。

美国原油价格 上涨0.3%，报每桶101.53美元。

铝价持稳，周三触及16个月高位，因主要消费国中国数据乐观，且铝商减产，铝库存下降。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 上涨0.1%至每吨1,971美元，上日飙升至2013年3月以来最高1,993美元。

上海期铜跌至两周低位，因对于中国建筑业可能出现债务违约的不安情绪引发一轮获利了结。

上海期货交易所主力9月期铜 隔夜下跌1%至每吨50,050元人民币。(完) (编译 艾茂林/朱晓军/张若琪/王丽鑫； 审校 白云/戴素萍/郑茵/杜明霞)
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