《全球市场》亚股触及三年高点，未受乌克兰与中东冲突影响

美国劳工部报告料显示，6月消费者物价指数(CPI)升幅略微放缓至0.3%，此前食品价格上涨推动5月CPI录得逾一年最高升幅。

美元兑日圆 小升至101.48日圆。欧元兑日圆 报137.25日圆，脱离上周五所及的五个月低位136.71。

“地缘政治局势发展影响通过油价上升传导出来，仍将是本周的主题，”巴克莱银行驻东京首席外汇分析师Shinichiro Kadota称。

大宗商品市场方面，美国原油期货8月合约 上涨约0.5%至每桶105.10美元，受对中东地区地缘政治紧张情势升级的担忧提振，以及交易商在该合约周二稍晚到期前回补仓位。

现货金 持稳于每盎司1,311.60美元。(完)