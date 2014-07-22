《全球市场》亚股触及三年高点，未受乌克兰与中东冲突影响

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
美国劳工部报告料显示，6月消费者物价指数(CPI)升幅略微放缓至0.3%，此前食品价格上涨推动5月CPI录得逾一年最高升幅。
美元兑日圆 小升至101.48日圆。欧元兑日圆 报137.25日圆，脱离上周五所及的五个月低位136.71。
“地缘政治局势发展影响通过油价上升传导出来，仍将是本周的主题，”巴克莱银行驻东京首席外汇分析师Shinichiro Kadota称。
大宗商品市场方面，美国原油期货8月合约 上涨约0.5%至每桶105.10美元，受对中东地区地缘政治紧张情势升级的担忧提振，以及交易商在该合约周二稍晚到期前回补仓位。
现货金 持稳于每盎司1,311.60美元。(完)
(编译 李春喜/李婷仪/许娜/杜明霞；审校 白云/郑茵/李爽/田建华)
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