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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 10:34 BJT

《全球市场》 亚洲股市全线上扬，因中国制造业PMI数据乐观

澳元兑美元 上涨0.0025美元，因中国经济前景改善料支撑澳洲资源出口需求。

其他货币对波动有限。欧元兑美元 持于八个月低位约1.3460美元，美元指数 在六周高位徘徊。

美元兑日圆 小幅升至101.54，从近期低位101.09缓慢回升。

大宗商品方面，现货金 走势不如股市亮眼，降至每盎司1,300.40美元。

原油价格小幅上涨。9月布兰特原油期货 上涨0.05美元，报每桶108.08美元；美国原油期货 上涨0.01美元，报103.13美元。(完) (编译/审校 张荻/于春红/徐文焰/杜明霞/王丽鑫/石冠兰/王兴亚)
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