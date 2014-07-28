更正-《全球市场》中国领涨亚洲股市，美元指数在六个月高位附近

(因英文原文有误，现将内文倒数第四段“近六个月高位81.804”，更正为“81.084”)

* 中国股市上涨，因工业企业获利跃升

* 美元指数在六个月高位附近徘徊，欧元下跌

* 本周美国数据受关注

路透东京7月28日 - 亚洲股市未受美股跌势影响，周一在三年高位附近徘徊。中国股市领涨，因数据显示该国工业企业获利大幅增长。

美元指数在六个月高位附近徘徊，欧元继续下跌。

中国国家统计局公布，6月规模以上工业企业实现利润5,880.8亿元人民币，同比增长17.9%，增速比5月提高9个百分点。

近期数据使得市场愈发认为，随着政府祭出有针对性的刺激举措来支持经济成长，中国经济正在摆脱近期疲态。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.2%，接近周五所及三年高位509.23。

中国股市沪深300指数 跳涨2.3%，恒生指数 上扬0.8%。

日本股市日经指数 升0.5%，周五触及六个月收盘高位。

大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎表示，随着穆斯林斋月的结束，中东和亚洲投资者的资金再度流入市场，帮助提振地区股市。

“乌克兰地区冲突看似不会很快结束，因此地缘政治风险仍然存在，但是有一部分人认为该事件影响将会有限。”他说。

市场注意力转移到本周一系列美国数据是否足以维持投资者的冒险情绪。

这些数据中包括周二的美国CaseShiller 20个城市房价指数、周三公布的第二季国内生产总值(GDP)和周五的非农就业报告。

亚洲主要经济体也将在周五发布制造业数据。

欧元兑美元 变动不大，报1.3432，距离周五触及的2013年11月以来的低位1.3421美元不远。

欧元兑美元上周五再受冲击，因德国Ifo企业信心数据透露出经济前景黯淡。

欧洲央行进一步放宽政策的预期，以及美欧利差利于美元等因素，本已令欧元倍感压力。

“考虑到美欧货币政策的分化，欧元或有可能跌破主要支撑位1.34。美元指数的坚挺表明，美元买压在增大。若本周的数据乐观，料会进一步推高美元。”IG证券市场策略师Junichi Ishikawa说道。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将结束为期两天的政策会议，这亦是关注焦点，市场预期美联储主席叶伦传递的讯息将一如以往温和。

美元指数 基本持平于81.026，周五触及近六个月高位81.084。

美元兑日圆 报101.81，由于美债收益率上涨，该货币对失去一些动能。周五一度升至两周高位101.94。

虽然股市和汇市将关注焦点转向主要企业财报和宏观经济趋势，但地缘政治问题仍是影响油市等大宗商品市场的关键因素。

布兰特原油期货 跌0.4%至每桶107.96美元，但仍守住周五的大部分涨幅。该合约周五上涨逾1美元，因乌克兰冲突以及俄罗斯和美国关系恶化引燃供应中断的新担忧。(完)