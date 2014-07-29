修正-《全球市场》亚股触及三年新高，中国股市守住涨幅

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(更正：修正内文第六段中的错字)
* 中国股市在高位持稳
* 日经指数在六个月高点，韩股也在逾三年高点
* 美元盘整涨幅，本周将公布多条重要经济数据
路透悉尼7月29日 - 亚洲股市周二触及三年新高，投资者受中国股市涨势激励。不过本周美国将公布一系列重要经济数据，在此之前市场弥漫着谨慎情绪。
港股指标恒生指数 微涨至逾三年半高点，市场乐观认为中国经济已经度过拐点，投资者寄望当局将推出更多促进增长的政策。
中资银行类股领涨。此前路透报导称，以资产计中国第五大银行--交通银行 计划引进更多民间投资者。
沪深300指数 企稳，过去六个交易日累计攀升7%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.2%，非常接近2011年4月触及的峰值。韩国综合股价指数 上扬0.6%，至2011年中以来最高水平。
日经指数 涨0.4%，至六个月高位，尽管经济数据好坏不一，但投资者主要关注其中正面的数据。尽管家庭支出和零售销售数据欠佳，但6月求才求职比升至22年高位，对于薪资和政府解决通缩问题的目标而言是好兆头。
日产汽车股价跃升4.5%，此前该公司公布4-6月营业利润增长13.4%，好于预期。
随着主要股指接近技术图表障碍，美股走势受到限制。道琼工业指数 收高0.1%，标准普尔500指数 微升0.03%，Nasdaq指数 则小跌0.1%。
汇市走势亦平淡无奇。美元指数守在六个月高位附近，没有明确交投方向，投资者在美联储政策会议前持续在场外观望。
美联储肯定会把月度购债规模再减少100亿美元，但市场关注焦点集中在首次升息时间的线索方面。
此外美国本周还将公布国内生产总值(GDP)报告和备受外界关注的非农就业报告，因此投资者暂时按兵不动。
欧元兑美元 持于周五所及的八个月低位1.3421附近，报1.3434，在1.3427-1.3440区间交投。
美元兑日圆 持稳于101.86。欧元兑日圆 几无变动，报136.84。
商品市场方面，金价 报每盎司1,304.96美元，过去24小时交投淡静，上下浮动范围不超过8美元。
油价下滑，因有迹象显示北海和西非原油供应过多，且欧洲和亚洲需求疲弱，抵消了乌克兰和中东地缘政治紧张情势升级疑虑的影响。
9月布兰特原油期货 跌0.13美元至每桶107.44美元，美国原油期货 跌0.29美元至101.38美元。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫/徐文焰/杜明霞；审校 田建华/许娜/张若琪/白云)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)