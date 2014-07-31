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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 10:58 BJT

《全球市场》美元保持强劲，靓丽经济数据带动美国公债收益率飙升

随着通胀下滑迹象日增，欧元区公债收益率持续下滑，其中意大利 和西班牙10年期公债收益率 分别跌至2.625%和2.451%，均触及纪录低位。

此外，外界担心欧盟和美国对俄罗斯实施进一步经济制裁后，欧盟与俄罗斯之间的贸易损失可能打击欧元区经济。

油价下滑，美国原油期货 报每桶99.60美元，接近7月中触及的两个半月低位99.01美元，受欧洲和亚洲供应过剩打压，尽管加沙地带和乌克兰冲突持续。

阿根廷未能达成协议避免逾12年来的第二次违约，周三与钉子户债权人的谈判最后没能达成和解。

但阿根廷违约对全球的影响将有限，因2002年发生债务违约后，阿根廷实际上被金融市场拒之门外。(完)

(编译 洪曦/李春喜/王兴亚/朱晓军/杜明霞；审校 王洋/许娜/田建华/蔡美珍)
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