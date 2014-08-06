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亚洲 | 2014年 8月 6日 星期三 11:23 BJT

《全球市场》亚股跟随美股走低，油价接近九个月低位

美元兑日圆 从周二高位102.93回落至102.54。

新西兰元跌至两个月低点，因乳制品价格再次下跌。

商品市场方面，金价持稳于每盎司1,289.95美元，避险资金流未提供太大提振。

油价仍承压，欧洲和北美供应充裕，盖过了中东和北非暴力活动可能致使生产中断的担忧。

布兰特原油期货 周三小升0.35美元至每桶104.96美元，周二收盘创2013年11月来最低。美国原油期货 上升0.24美元至97.62美元，上日结算价为2月初来最低。(完)

(编译 许娜/李春喜/洪曦/王丽鑫/杜明霞；审校 石冠兰/白云/郑茵/田建华/张荻)
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