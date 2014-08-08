重发-《全球市场》中国数据助市场脱离低位，但未完全驱散地缘政治负面影响

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
周五数据显示，日本6月经常帐五个月来首次转为赤字，因海外投资收益大幅减少。
“鉴于乌克兰冲突的经济影响现在吸引更多关注以及美债收益率下滑，美元偏向下行的因素增加，”Praevidentia Strategy驻东京的市场策略师Masafumi Yamamoto表示。
澳元跌至两个月低位，此前澳洲央行再次重申将在一段时间内维持利率在纪录低位不变 。澳元兑美元 下跌0.2%至0.9254美元，稍早触及6月初来低点0.9237。
交易氛围偏空，推动现货金 回升至每盎司1,300美元上方，报1,313美元，此前在隔夜时段突破了技术阻力位，或引发进一步上行。(完)
(编译 洪曦/白云/田建华/朱晓军/杜明霞；审校 王洋/许娜/张若琪/李婷仪)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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