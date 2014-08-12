《全球市场》亚股连续第二日上涨，油价徘徊在近期低点附近

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
“我们预计景气判断指数降至欧元危机结束以来的最低水平，”他们在给客户的一份报告中称。
这样的数据可能使欧元承压。欧元兑美元 最新报1.3371美元，走势依然困顿，几天前曾触及九个月低位1.3333。
大宗商品方面，供应充足仍然打压原油价格。布兰特原油期货 下跌0.19美元，至每桶104.49美元。美国原油期货 下跌0.28美元，至每桶97.80美元。
现货金 下跌数美元，至每盎司1,306.10美元。(完) (编译 张荻/许娜/李春喜/李爽/王丽鑫； 审校 艾茂林/田建华/高琦/徐文焰)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。