版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 11:34 BJT

《全球市场》亚股连续第二日上涨，油价徘徊在近期低点附近

“我们预计景气判断指数降至欧元危机结束以来的最低水平，”他们在给客户的一份报告中称。

这样的数据可能使欧元承压。欧元兑美元 最新报1.3371美元，走势依然困顿，几天前曾触及九个月低位1.3333。

大宗商品方面，供应充足仍然打压原油价格。布兰特原油期货 下跌0.19美元，至每桶104.49美元。美国原油期货 下跌0.28美元，至每桶97.80美元。

现货金 下跌数美元，至每盎司1,306.10美元。(完) (编译 张荻/许娜/李春喜/李爽/王丽鑫； 审校 艾茂林/田建华/高琦/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐