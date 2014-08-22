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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 12:01 BJT

《全球市场》亚洲股市上涨，因美国数据强劲提振美股收于纪录高位

美元指数 周五早盘徘徊在略低于2014年高位处，日内持稳，报82.146。

美元兑日圆 报103.82，隔夜高见103.97，距离4月高位104.13不远。

欧元兑美元 亦持稳，报1.3282，此前公布的德国数据扶助欧元脱离周四所及11个月低位1.3242。

周四公布的调查结果显示，德国民间部门活动连续第16个月呈现成长，意味着这欧洲最大经济体可能在第三季强劲扩张；德国第二季经济意外呈现萎缩。Markit的8月综合采购经理人指数(PMI)初值降至54.9，7月时为55.7，不过8月数据仍远高于景气荣枯分水岭50。

大宗商品市场方面，现货金 小涨至每盎司1,278.25美元；周四下跌1.3%至两个月低位，因金价跌破重要支撑位后，有关美国将提早加息的猜测引发了一轮技术性卖盘。

美国原油期货 下跌0.2%至每桶93.81美元，可能连续第五周下滑。(完) (编译 王丽鑫/李婷仪/王颖/许娜；审校 张荻/龚芳/徐文焰)
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