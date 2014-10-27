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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:43 BJT

《全球市场》亚股上涨，受乐观业绩、数据与风险胃纳增加提振

巴西左翼总统罗塞夫(Dilma Rousseff)周日勉强赢得连任，巴西雷亚尔无本金交割远期外汇(NDF)目前为止反应不大。

投资者普遍反感罗塞夫对巴西国营企业和其它经济领域的干预性管理，但部分交易商认为，雷亚尔 自9月初以来下跌近10%，她的连任预期已经得到了消化。

大宗商品方面，布兰特原油期货 下跌0.32美元至每桶85.81美元，延续持续数月的跌势，因有迹象显示全球供应增加，恐将拖累油价续跌。

伊拉克10月增加石油产量，同时利比亚的产量仍处高位，尽管两国形势都不稳定。

金价小跌，因股市劲扬及乐观的美国经济数据都削弱了黄金需求。

现货金 跌0.1%，至每盎司1,230.97美元。(完) (编译 陈宗琦/戴素萍/张涛/许娜；审校 于春红/王兴亚)
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