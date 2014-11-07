更正-《全球市场》美国非农就业报告出炉前亚股小跌，欧元徘徊在两年低位

(更正：因译文有误，内文倒数第七段中“七年新低”更正为“七年新高”)

* 欧元逼近两年多低位，空仓增加

* 日股日经指数逆势上扬，周线有望收高

* 今日稍晚公布的数据料显示，美国非农就业岗位增加

路透东京11月7日 - 亚洲股市周五小跌，欧元徘徊在两年低位附近，此前欧洲央行总裁德拉吉誓言将祭出更多宽松举措以刺激欧元区经济。今日稍晚将有重要的美国就业数据公布。

在非农就业报告出炉前，投资者可能仍将保持谨慎。若就业岗位稳步增加，则将提升美联储在明年年中升息的机率。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌约0.3%，周线可能下跌1.7%左右。

日本股市日经指数 上涨0.4%，本周有望上升逾2%。

“估值仍便宜，但由于市场似乎过热，人们情绪谨慎，”野村证券驻东京策略师Jun Yunoki表示。

周四，美国股市震荡上扬，道琼工业指数 和标普500指数 触及创纪录收盘高位。欧洲股市温和上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉称，进一步刺激举措意味着该央行的资产负债表规模可能与2012年3月时一样大，当时为3万亿(兆)欧元。

德拉吉在欧洲央行宣布维持利率于0.05%纪录低位不变后发表了此番言论。

“汇市交易目前仍以央行政策分化与德拉吉言论为中心展开，今天的‘主要信息’是‘其它央行缩小资产规模的同时，欧洲央行却将扩大资产规模’。只要欧洲央行有加大宽松力度的风险，欧元就将持续承压，”纽约BK Asset Management执行董事Kathy Lien在给客户的报告中表示。

她表示，但在投机客所持欧元/美元空仓规模达到2012年7月以来最高的情况下，欧元在1.2600美元价位之前很容易遇到轧空操作。她并认为在欧元最终跌向1.2250美元之前，出现的任何涨势都是将之卖出的良机。

亚洲市场方面，欧元 小涨至1.2381美元，此前触及逾两年低位1.2370美元。

美元兑日圆 报115.18，距离隔夜触及的七年新高115.52不远。

日本内阁官员表达了对日圆急贬的担忧，暗示政府或许正在努力抵挡外界对其刻意打压日圆以提高出口竞争力的批评。

据路透对分析师的调查，周五稍晚的非农就业报告料显示美国10月就业人数增加23.1万，9月为增加24.8万。失业率料持稳在六年低点5.9%。

周四数据显示，美国上周初请失业金人数为27.8万人，低于预估的28.5万人。初请失业金人数已经连续八周低于30万，说明就业增长在加快。

澳元兑美元 跌至2010年7月以来最低点，盘中最新持平在0.8558美元。在季度货币政策报告中，澳洲央行指出澳元依然高企是主要不确定性因素，并预计经济增速低于应有水平。

大宗商品方面，现货金 持稳在每盎司1,140.80美元，接近四年半低点，恐连续第三周周线下滑。

美元走强和供应疑虑继续打压油价。布兰特原油期货 跌约0.5%至每桶82.43美元，而美国原油期货 下滑约0.3%至77.66美元。(完)