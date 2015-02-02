《全球市场》亚洲股市走低，因中国制造业数据令人担忧

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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避险意愿最初打压美元。由于投资者更加青睐日圆长久的避险魅力，美元兑日圆 一度跌至两周低位116.64，但之后扳回早盘跌幅，现涨0.2%至117.79。
欧元兑日圆 也触及一周低位130.11，之后略有反弹，现涨0.4%至133.13。欧元兑美元小升0.2%，报1.1305。
美国公债收益率下滑亦损及美元吸引力，因投资者寻求从美国固定收益资产中避险。指标10年期美债收益率 在亚洲时段报1.666%，低于上周五美国收盘的1.680%，当日曾低见2013年5月以来低位1.646%。
由于疲弱的经济数据点燃需求忧虑，油价下挫，部分回吐周五由美国钻井平台数量大减引发的涨幅。
布兰特原油期货 和美国原油期货 均下跌2.5%，分别报每桶51.66美元和47.03美元。(完) (编译 高琦/王颖/张明钧/许娜；审校 李爽/张荻/王丽鑫/李婷仪)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌