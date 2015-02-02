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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 12:09 BJT

《全球市场》亚洲股市走低，因中国制造业数据令人担忧

避险意愿最初打压美元。由于投资者更加青睐日圆长久的避险魅力，美元兑日圆 一度跌至两周低位116.64，但之后扳回早盘跌幅，现涨0.2%至117.79。

欧元兑日圆 也触及一周低位130.11，之后略有反弹，现涨0.4%至133.13。欧元兑美元小升0.2%，报1.1305。

美国公债收益率下滑亦损及美元吸引力，因投资者寻求从美国固定收益资产中避险。指标10年期美债收益率 在亚洲时段报1.666%，低于上周五美国收盘的1.680%，当日曾低见2013年5月以来低位1.646%。

由于疲弱的经济数据点燃需求忧虑，油价下挫，部分回吐周五由美国钻井平台数量大减引发的涨幅。

布兰特原油期货 和美国原油期货 均下跌2.5%，分别报每桶51.66美元和47.03美元。(完) (编译 高琦/王颖/张明钧/许娜；审校 李爽/张荻/王丽鑫/李婷仪)
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