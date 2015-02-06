《全球市场》亚洲股市略升，美国非农就业报告公布前市场情绪谨慎

美元兑日圆 小跌约0.2%，至117.28。欧元兑美元 微跌0.1%至1.1468，隔夜曾因瑞士央行买入欧元来压低瑞郎的猜测而大幅走高。

中国央行周三晚间宣布，周四（5日）起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。