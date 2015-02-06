《全球市场》亚洲股市略升，美国非农就业报告公布前市场情绪谨慎

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
美元兑日圆 小跌约0.2%，至117.28。欧元兑美元 微跌0.1%至1.1468，隔夜曾因瑞士央行买入欧元来压低瑞郎的猜测而大幅走高。
瑞士政府周四警告道，瑞郎升值意味着经济成长将较预期疲弱。
布兰特原油期货 涨约0.7%至每桶56.98美元；美国原油期货 升约1.3%至每桶51.14美元，上日跳涨逾4%。
利比亚冲突升级，及中国央行宽松政策引燃的石油需求乐观预期都扶助油市反弹。
中国央行周三晚间宣布，周四（5日）起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。
(编译 李爽/洪曦/郑茵/许娜 审校 王丽鑫/张荻/高琦)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。