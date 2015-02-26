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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 13:08 BJT

《全球市场》亚股自五个月高点小幅回落，美元持稳

美债收益率在亚洲时段脱离低位，收益率下滑曾拖累美元。美元指数 日内几近持平，报94.184。美元兑日圆 小升至118.93，向本周高位119.84回升。

欧元兑美元 报1.1366，略高于周三水准。

油价回吐涨幅，周三在沙特阿拉伯石油部长发表石油需求增加的评论后曾经大涨。

布兰特原油期货 跌约0.6%至每桶61.25美元。美国原油期货 跌0.8%至50.57美元。

现货金 日内上涨约0.3%至每盎司1,208.65美元，为连续第二日上涨，脱离周二触及的七周低点。(完)

(编译 张明钧/李爽/李婷仪/陈宗琦/杜明霞；审校 许娜/孙茉莉/李婷仪/龚芳/张明钧)
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