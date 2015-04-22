《全球市场》日股触及15年高位，沙特结束在也门的军事行动压低油价

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美元兑日圆 持稳在119.70日圆，隔夜上涨0.4%。
澳元兑美元 上涨0.6%，报0.7758美元，因澳洲的主要通胀指标略高于预估，给央行在5月降息的预期降温；此前三个交易日澳元连续下跌。
原油扩大跌幅，因沙特阿拉伯周二宣布结束针对也门胡塞武装一个月来的空袭行动，该声明缓解了中东的紧张气氛。
布兰特原油 下跌0.7%，报每桶61.65美元，隔夜大跌逾2%。(完)
(编译 许娜/王颖/王丽鑫/李春喜 审校 戴素萍/张涛/王洋/高琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。