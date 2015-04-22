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亚洲 | 2015年 4月 22日 星期三 11:02 BJT

《全球市场》日股触及15年高位，沙特结束在也门的军事行动压低油价

美元兑日圆 持稳在119.70日圆，隔夜上涨0.4%。

澳元兑美元 上涨0.6%，报0.7758美元，因澳洲的主要通胀指标略高于预估，给央行在5月降息的预期降温；此前三个交易日澳元连续下跌。

原油扩大跌幅，因沙特阿拉伯周二宣布结束针对也门胡塞武装一个月来的空袭行动，该声明缓解了中东的紧张气氛。

布兰特原油 下跌0.7%，报每桶61.65美元，隔夜大跌逾2%。(完)

(编译 许娜/王颖/王丽鑫/李春喜 审校 戴素萍/张涛/王洋/高琦)

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