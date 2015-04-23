《全球市场》亚股经受住疲弱中国数据考验，冀望更多刺激举措出台

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
新西兰元兑美元 下跌0.005美元，至0.7586，此前新西兰央行助理总裁John McDermott称，仍需要维持刺激政策以推高通胀。
欧元兑美元 亦下跌，报1.0700，但仍位于过去几周的交投区间1.0520-1.0849之内。
美元兑日圆 持坚，报约120.00，有望连续第四日上涨。
大宗商品市场方面，现货金 跌至每盎司1,186.40美元，周三录得3月6日来最大单日跌幅。
布兰特原油期货 上升0.32美元至每桶63.05美元，美国原油期货 涨0.37美元至56.53美元。(完)
(编译/ 许娜/李春喜/戴素萍/张明钧/李爽/杜明霞/张若琪/张涛/张荻)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。