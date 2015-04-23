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亚洲 | 2015年 4月 23日 星期四 10:28 BJT

《全球市场》亚股经受住疲弱中国数据考验，冀望更多刺激举措出台

新西兰元兑美元 下跌0.005美元，至0.7586，此前新西兰央行助理总裁John McDermott称，仍需要维持刺激政策以推高通胀。

欧元兑美元 亦下跌，报1.0700，但仍位于过去几周的交投区间1.0520-1.0849之内。

美元兑日圆 持坚，报约120.00，有望连续第四日上涨。

大宗商品市场方面，现货金 跌至每盎司1,186.40美元，周三录得3月6日来最大单日跌幅。

布兰特原油期货 上升0.32美元至每桶63.05美元，美国原油期货 涨0.37美元至56.53美元。(完)

(编译/ 许娜/李春喜/戴素萍/张明钧/李爽/杜明霞/张若琪/张涛/张荻)

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