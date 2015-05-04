重发-《全球市场》亚股下挫且澳元走低，受累于中国制造业PMI欠佳

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(重发调整段落顺序)
* 汇丰中国4月制造业PMI终值降至48.9，初值为49.2
* 上海股市下跌，澳元走低
* 债市投资者保持警惕，上周公债收益率跳升
路透悉尼5月4日 - 亚洲股市周一下跌，同时澳元受挫，因中国制造业数据令人失望，突显该国有必要进一步采取刺激举措。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至48.9，低于初值的49.2和上月的49.6，且录得12个月新低。这是该指数连续第二个月低于荣枯线。
“中国制造业第二季度开局不利，新业务分项指数创一年来最大降幅，生产也出现停滞，”Markit经济学家Annabel Fiddes说。
“PMI数据暗示，中国或许需要采取更多刺激措施，才能确保经济年增幅不低于第一季的7%。”
澳元 迅速下跌20个跳动点，至0.7812美元，不过澳洲乐观的经济数据为澳元提供了支撑。
沪综指 跌0.6%，沪深300指数 跌0.3%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.2%。
澳洲股市 小跌，受累于对银行业绩的担忧。韩国股市 勉力小升0.3%。
日本市场周一至周三休市，因此交投清淡。
英国周四选举将增添政治不确定性，没有主要政党可能赢得绝大多数席位。
美国股市道琼工业指数 上周五收高1.03%，标普500指数 涨1.09%，Nasdaq指数 升1.29%。
上周一个重大情况是，欧元区债券收益率突然大幅上涨，暗示债券价格长期上升走势可能最终失去动能。
该地区经济加速的初步迹象，已推动德国10年期公债收益率(殖利率) 当周上涨近21个基点，为2013年6月以来最大单周升幅。
投资者还受到大型企业纷纷发行长期债券的吸引，这些债券提供更高的回报，促使投资者减持公债。
结果美国10年期公债收益率 触及七周高点2.124%。
“我们认为债券市场已经考虑到中期经济前景十分黯淡的情况，即低成长低通胀压力持续数年--而这几乎就是债券市场的‘最理想环境’，”RBC Capital Markets首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik表示。
“我们认为，在欧美经济向好的背景下，风险非常偏向上档，预计今年剩余时间收益率会上涨。”
德债收益率跳涨加之美国一系列经济数据欠佳，提振欧元兑美元 上周五升至九周高点1.1289。在此水准遭遇获利了结，周一欧元兑美元盘旋在1.1192美元附近。
美元兑日圆 升至120.14日圆，但距离技术图强劲阻力位120.84不远。美元指数 持稳在95.249.
商品市场方面，油价从2015年高位回落，之前伊拉克表示，其4月原油出口触及纪录高位，使得中东原油产量远超过需求。
布兰特原油期货 跌0.25美元报每桶66.21美元，美国原油期货 回落0.37美元报58.78美元。(完) (编译 许娜/汪红英/杜明霞/王颖/李爽 审校 徐文焰/王丽鑫/白云)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目