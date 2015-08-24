《全球市场》全球市场跌声一片，因中国股市及美元大挫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元兑美元 跌至六年低位，很多新兴货币也大跌，而市场纷纷避险，推动欧元兑美元 至六个半月高位。
大宗商品市场再受新打击。布兰特和美国原油期货触及六年半低位，因担心全球供应过剩，以及中国需求可能放缓。
美国原油期货 跌3%，至每桶39.20美元，布兰特原油期货 跌2.4%，至每桶44.40美元。
期铜下挫2.5%，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 触及六年低位每吨4,920美元。期镍 大跌4.6%，至2009年以来最低点每吨9,730美元。(完) (编译 李春喜/王洋/王丽鑫；审校 高琦/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”