美国股市：大跌后理应逢低买进，但跌到位了吗？

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
**市盈率**
尽管周三大涨，但标普500指数未来12个月的预期市盈率仍为15.8倍左右。这个数字低于今年峰值17.8倍，但接近2000年1月以来的平均水平约16倍，亦高于2011年8月市场上次修正时的10.5倍。
“低利率使得股票估值更加贴近全球经济快速增长的水准，而不是仍低速成长的情况，”纽约Convergex首席市场策略师Nicholas Colas上日在客户报告中称。
如果市盈率为14倍，则更加符合获利增长缓慢的情况，标普500指数应该接近1,700点--较周三收盘低逾10%--而这个意味着市场恐进入熊市格局。
**股息收益率**
某些人仍认为，由于美国公债收益率持续处在底部，除了股票外没有什么资产可以投资。根据汤森路透Datastream and Fathom Consulting的数据，标普500指数股息收益率近期为2.57%，略高于10年期美国公债收益率。
这种情况在2011年底至2013年中标普500指数强劲上涨期间成为一种常态，今年初至4月期间亦时有发生。但除了这两次以外，过去20年里仅还在2008年12月至2009年4月期间出现过一次。
**盈利收益率**
标普500指数成分股企业的盈利收益率目前高于6%，表现好于美国10年期公债收益率2.2%。分析师称，从历史上来看，盈利收益率较美国指标公债收益率高出一倍时，通常预示着股市将上涨。
标普500指数成分股估值诱人，但还算不上便宜，相关图表：reut.rs/1Jyy3Hg
标普500指数成分股市值及股息收益率图表：tmsnrt.rs/1JjLJlL
(完) (编译 白云/许娜；审校 王颖/张明钧)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价