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亚洲 | 2015年 8月 27日 星期四 11:07 BJT

美国股市：大跌后理应逢低买进，但跌到位了吗？

**市盈率**

尽管周三大涨，但标普500指数未来12个月的预期市盈率仍为15.8倍左右。这个数字低于今年峰值17.8倍，但接近2000年1月以来的平均水平约16倍，亦高于2011年8月市场上次修正时的10.5倍。

“低利率使得股票估值更加贴近全球经济快速增长的水准，而不是仍低速成长的情况，”纽约Convergex首席市场策略师Nicholas Colas上日在客户报告中称。

如果市盈率为14倍，则更加符合获利增长缓慢的情况，标普500指数应该接近1,700点--较周三收盘低逾10%--而这个意味着市场恐进入熊市格局。

**股息收益率**

某些人仍认为，由于美国公债收益率持续处在底部，除了股票外没有什么资产可以投资。根据汤森路透Datastream and Fathom Consulting的数据，标普500指数股息收益率近期为2.57%，略高于10年期美国公债收益率。

这种情况在2011年底至2013年中标普500指数强劲上涨期间成为一种常态，今年初至4月期间亦时有发生。但除了这两次以外，过去20年里仅还在2008年12月至2009年4月期间出现过一次。

**盈利收益率**

标普500指数成分股企业的盈利收益率目前高于6%，表现好于美国10年期公债收益率2.2%。分析师称，从历史上来看，盈利收益率较美国指标公债收益率高出一倍时，通常预示着股市将上涨。

标普500指数成分股估值诱人，但还算不上便宜，相关图表：reut.rs/1Jyy3Hg

标普500指数成分股市值及股息收益率图表：tmsnrt.rs/1JjLJlL

(完) (编译 白云/许娜；审校 王颖/张明钧)

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