《全球市场》亚洲股市及美元走势困顿，因乌克兰局势引发市场不安

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
欧元兑美元 持稳于1.3832，尽管欧洲央行总裁德拉吉重申近期对欧元强势的担忧，以及如果通胀前景恶化，欧洲央行愿意启动“全面的资产购买计划”。
欧元受到德国Ifo企业景气判断指数改善的提振。数据显示，德国4月Ifo企业景气判断指数升至111.2，表明德国设法克服了乌克兰紧张局势升级的影响。
中国人民币兑美元 周五开盘报6.2510元人民币，创16个月新低。
大宗商品方面，现货金 下跌约0.1%至每盎司1,291.50美元，周四曾触及2月以来低位，但乌克兰忧虑带来部分支撑。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度触及盘中高位每吨6,775美元，为3月7日以来最高，受益于主要消费国--中国需求坚挺。伦铜现跌约0.4%，至每吨6,725美元。
布兰特原油期货 小涨至每桶110.41美元，隔夜在乌克兰危机推动下上扬1.22美元。 (完) (编译 石冠兰/张若琪/王冠中/许娜；审校 龚芳/郑茵/张荻)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1