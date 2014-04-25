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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 10:35 BJT

《全球市场》亚洲股市及美元走势困顿，因乌克兰局势引发市场不安

欧元兑美元 持稳于1.3832，尽管欧洲央行总裁德拉吉重申近期对欧元强势的担忧，以及如果通胀前景恶化，欧洲央行愿意启动“全面的资产购买计划”。

欧元受到德国Ifo企业景气判断指数改善的提振。数据显示，德国4月Ifo企业景气判断指数升至111.2，表明德国设法克服了乌克兰紧张局势升级的影响。

中国人民币兑美元 周五开盘报6.2510元人民币，创16个月新低。

大宗商品方面，现货金 下跌约0.1%至每盎司1,291.50美元，周四曾触及2月以来低位，但乌克兰忧虑带来部分支撑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度触及盘中高位每吨6,775美元，为3月7日以来最高，受益于主要消费国--中国需求坚挺。伦铜现跌约0.4%，至每吨6,725美元。

布兰特原油期货 小涨至每桶110.41美元，隔夜在乌克兰危机推动下上扬1.22美元。 (完) (编译 石冠兰/张若琪/王冠中/许娜；审校 龚芳/郑茵/张荻)
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