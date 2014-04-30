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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 13:03 BJT

《全球市场》亚股步履维艰，日本央行按兵不动下日圆持坚

**欧元承压**

欧元仍承压，此前德国通胀数据弱于预期，令欧洲出台更多刺激举措的猜测升温。

欧元兑美元 小跌至1.3806美元，周二为下滑0.3%。欧元兑日圆 下挫0.3%至141.33日圆，上日为下跌0.2%。

德国4月消费者物价调和指数(HICP)上升1.1%，低于预估 。欧洲决策者担忧通缩风险，欧元区通胀约为0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。

周三稍晚出炉的数据料显示，欧元区4月通胀小升至0.8%，仍处于低位。

大宗商品方面，现货金 跌0.2%至每盎司1,293.86美元。美国原油期货 下滑0.8%至每桶100.49美元。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/高琦/龚芳/杜明霞；审校 许娜/徐文焰/王兴亚/白云)
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