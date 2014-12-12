《热点透视》金价涨势恐难持续到美国升息以后

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell;编译 许娜

路透伦敦12月11日 - 金价目前正在上涨，但持续三年的跌势还远未结束。每当油价下跌和美元升值在新兴经济体和全球股市掀起波澜的时候，黄金便显得很有吸引力。当前的温和涨势可能还将持续一些时间，但如果美国升息使金融环境出现结构性转变，金价涨势恐难以为继。

迄今为止，金价涨势都很温和。12月11日早间，金价报每盎司1,222美元，较11月低位仅上涨4%，并且较上年同期仍下滑2%。投机性憧憬是此轮涨势的推手之一。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，黄金净多仓已升至8月底以来最高。

对欧元区前景的担忧重燃，可能激励了投机客。欧洲央行有可能祭出量化宽松(QE)举措，这利空欧元，但可能利好黄金。此外，汇市动荡也利好金市。由于新兴市场货币和资产大幅下挫，部分投资者将从金市中寻求庇护。

一些更加可靠的事情也带来帮助：即央行持续购金。俄罗斯第三季买入55吨黄金，占同期全球央行购金量的一大半。今年迄今，俄罗斯已买入大约150吨黄金，几乎为其2013年购金总量的两倍，并且相当于2013年全球央行需求总量的约三分之一。

不过，随着俄罗斯卢布下跌和外储的减少，这种支持可能难以为继。或许会让2015年央行整体黄金需求下降。