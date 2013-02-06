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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 09:56 BJT

更正-全球金市: TOCOM期金创纪录新高,日圆下滑带来助益

(更正:因原文有误,第一段应为"连续第五天"刷新记录高点,非"连续第50天")

路透东京2月6日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期金周三创下纪录高点5,067日圆,日圆不断下滑刺激了此间市场的买盘,以日圆计价的黄金连续第五天刷新纪录高点.

0118GMT,TOCOM-12月期胶 JAUc6 涨63日圆,报5,059.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 程琳)

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