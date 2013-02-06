更正-全球金市: TOCOM期金创纪录新高,日圆下滑带来助益

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
(更正:因原文有误,第一段应为"连续第五天"刷新记录高点,非"连续第50天")
路透东京2月6日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期金周三创下纪录高点5,067日圆,日圆不断下滑刺激了此间市场的买盘,以日圆计价的黄金连续第五天刷新纪录高点.
0118GMT,TOCOM-12月期胶 JAUc6 涨63日圆,报5,059.(完)
(编译 孙茉莉; 审校 程琳)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。