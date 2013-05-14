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货币新闻 | 2013年 5月 14日 星期二 09:19 BJT

全球金市：金价涨1%，受美元疲弱提振

路透新加坡5月14日 - 金价周二涨1%，因美元疲软助其结束连续三天的跌势。

现货金 触及日高每盎司1,444.96美元，之后削减涨幅，0109GMT时报1,442.49，日内升0.9%。(完)

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