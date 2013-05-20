全球金市：金价触及一个月低点，连续第八个交易日下跌

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
“投资者目前极为看空，”南非标准银行驻东京分行经理Yuichi Ikemizu表示。“股市和美元十分强劲。投资者将资金由大宗商品转投股市，是很自然的。”
现货金 触及日低每盎司1,338.95美元，为4月16日所及两年低位1,321.35以来的低点。0029GMT，现货金跌0.85%报1,347.16美元。
现货银跌3.7%报每盎司21.40美元。美国期金 和期银 亦大幅下跌。
Ikemizu称，一位不确定身份的投资者大量抛售白银持仓，导致银价大跌。
黄金继续交投在1,400关口下方，因美国股市上周五连续第四周收涨。
周五公布的交易数据显示，对冲基金和商品领域其他大型投机客已经开始大举抛售黄金，就在一个月前，他们还趁金价创纪录跌幅买进黄金。
路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算，5月14日止当周，包括对冲基金在内的资产管理机构削减黄金净多头仓位，从美国黄金期货市场撤出14亿美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五的黄金持仓量下降0.29%至1038.41吨，周四为1041.42吨。(完)
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(编译 李爽; 审校 郑茵)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。