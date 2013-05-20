全球金市：金价触及一个月低点，连续第八个交易日下跌

“投资者目前极为看空，”南非标准银行驻东京分行经理Yuichi Ikemizu表示。“股市和美元十分强劲。投资者将资金由大宗商品转投股市，是很自然的。”

现货金 触及日低每盎司1,338.95美元，为4月16日所及两年低位1,321.35以来的低点。0029GMT，现货金跌0.85%报1,347.16美元。

现货银跌3.7%报每盎司21.40美元。美国期金 和期银 亦大幅下跌。

Ikemizu称，一位不确定身份的投资者大量抛售白银持仓，导致银价大跌。

黄金继续交投在1,400关口下方，因美国股市上周五连续第四周收涨。

周五公布的交易数据显示，对冲基金和商品领域其他大型投机客已经开始大举抛售黄金，就在一个月前，他们还趁金价创纪录跌幅买进黄金。

路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算，5月14日止当周，包括对冲基金在内的资产管理机构削减黄金净多头仓位，从美国黄金期货市场撤出14亿美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周五的黄金持仓量下降0.29%至1038.41吨，周四为1041.42吨。(完)

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