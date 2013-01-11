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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 10:27 BJT

全球金市:东京期金涨至纪录高位,因日圆/美元跌至两年半低位

路透东京1月11日 - 东京期金周五涨至纪录高位,因为日圆兑美元跌至两年半低位,帮助提振市场对日圆计价的合约买盘.

交投最活跃的东京工业品交易所(TOCOM)12月期金 一度升至每克4,820日圆,而后在早市尾段则报在4,791日圆.(完)

(编译 兰秀娟; 审校)
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