全球股市：高盛将短期全球股市配置下调至中性，但长期仍建议增持

路透7月25日 - 高盛 周五在研究报告中，将短期全球股市配置下调至中性，尽管较长期仍对股市持增持的观点。

高盛称，全球经济成长加速“大致已经被消化，且地缘政治风险升级。”不过该行称，从12个月的展望来看，股市肯定是最有吸引力的资产类别。