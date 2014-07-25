全球股市：高盛将短期全球股市配置下调至中性，但长期仍建议增持

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透7月25日 - 高盛 周五在研究报告中，将短期全球股市配置下调至中性，尽管较长期仍对股市持增持的观点。
高盛表示，担心未来三个月利率上升可能拖累股市下滑，并称，“我们还预计相比过去几年，股市回报的基本步幅将放缓。”
高盛称，全球经济成长加速“大致已经被消化，且地缘政治风险升级。”不过该行称，从12个月的展望来看，股市肯定是最有吸引力的资产类别。
今年以来，全球股市稳步上涨，MSCI全球股指 在7月初创下新高，今年升幅超过5%。
高盛指出，企业派息收益率仍远高于公债收益率，这预示股市将继续跑赢。
按地区来分，高盛增持欧洲和日本股市，减持美国股市。按行业来看，高盛看好成长型产业，增持美国、欧洲、日本和亚洲的科技股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。