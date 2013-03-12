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货币新闻 | 2013年 3月 12日 星期二 08:34 BJT

芝加哥期市：玉米合约四天来首见下跌，遭获利了结打压

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 700.00 0.00 +0.00% +0.43% 734.97 40

CBOT玉米 710.00 -1.25 -0.18% +0.92% 697.23 65

CBOT大豆 1478.50 -1.00 -0.07% +0.51% 1449.18 69

CBOT稻米 $15.30 $0.06 +0.39% -0.42% $15.89 45

美国原油 $92.07 $0.01 +0.01% +0.13% $94.46 45

汇率

欧元/美元 $1.303 -$0.001 -0.08% +0.22%

美元/澳元 1.028 0.000 -0.02% +0.47%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪/徐文焰; 审校 程琳/戴素萍)
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